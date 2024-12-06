Сбор вопросов на прямую линию Путина стартует в ночь с 7 на 8 декабря

Вопросы для прямой линии с Владимиром Путиным можно начать задавать в ночь с 7 на 8 декабря. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Это можно сделать как по телефону, так и с помощью смс-сообщения.

Как уточнил представитель Кремля, предварительный сбор вопросов позволит президенту иметь общее представление обо всех поступивших вопросах. Для этого впервые используют искусственный интеллект.

Ранее мы сообщали, что прямая линия с Путиным запланирована на 19 декабря. Мероприятие начнется в 12:00 мск. На днях откроются колл-центры, через которые любой желающий сможет задать свой вопрос.

В прошлом году прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина прошла 14 декабря. Она продолжалась 4 часа 3 минуты. За это время глава государства ответил более чем на 80 вопросов журналистов и обращений граждан.