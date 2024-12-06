Секретарь Совета безопасности России Шойгу прибыл в Минск

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прилетел в Минск. Там он примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, сообщает ТАСС.

В аэропорту его встретил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Гольфович.

Сергей Шойгу расскажет участникам заседания "О концепции безопасности Союзного Государства". Это важный документ, в котором описаны общие цели и задачи, а также приоритеты обеспечения безопасности.

"Он подготовлен в соответствии с требованиями, которые диктует непростая международная обстановка в условиях значительного расширившихся угроз со стороны Запада", - сообщает пресс-служба Совета безопасности РФ.

Ранее - 28 ноября - Сергей Шойгу принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое прошло в Казахстане

Там обсудили военно-политическую обстановку в регионах.