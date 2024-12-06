Песков: Ситуация в Курской области близка к развязке

Ситуация в Курской области близка к развязке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта развязка будет обязательно, ситуация будет нормализована", - сказал представитель Кремля. Его слова приводит РИА Новости.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион.

В сентябре Песков, отвечая на вопрос, ставят ли военным конкретные сроки по выдавливанию противника с Курской области, сообщил, что у Минобороны есть «все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично".