Захарова рассказала, как Наполеон "создавал очаги нестабильности в Европе"

Памятник Александру I торжественно открыли в Екатеринбурге, он был единственным императором, посетившим город, это произошло ровно 200 лет назад.

На открытие монумента приехала глава МИД РФ Мария Захарова, она напомнила, что при Александре I Россия победила Наполеона, и с ловкостью нашла параллели с днем сегодняшним.

"С тем Западом Россия пыталась сотрудничать, тогда наша страна пошла на условия Тильзитского мира, завершившего войну четвертой коалиции, рассчитывая, что Париж будет выполнять условия тех соглашений, однако Наполеон нарушил договоренности, создавая по всей Европе очаги нестабильности, как и сегодня нам их создают", — сказала Мария Захарова и добавила, что уверена в новой победе России.

"Какое счастье, что история сегодня повторяется вновь, и мы эту победу одержим вместе", — заключила она.

Ранее стало известно, что Мальта аннулировала визу для участия в работе российской делегации на СМИД ОБСЕ, что и привело Марию Захарову в Екатеринбург.