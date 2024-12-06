В Астраханской области продолжается системная работа в области миграционной политики

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел очередное заседание Совета по реализации государственной миграционной политики региона. В совещании участвовали присутствовали представители органов власти, миграционной службы и правоохранительных органов.

В Астраханской области ведется постоянная работа по укреплению межнациональных отношений и недопущению формирования этнических анклавов.

В ноябре глава региона подписал Постановление о запрете с 2025 года на привлечение мигрантов к работе водителями такси и другого пассажирского транспорта. Результатом данного решения должно стать снижение преступности и количества ДТП на дорогах Астраханской области.

По словам министра сельского хозяйства региона Руслана Пашаева, дефицит кадров в аграрном секторе составляет около 20 тысяч человек. Половина из них восполняется за счет трудовых мигрантов из Республики Узбекистан. Привлекаемые на сельскохозяйственные работы граждане проходят процедуру оформления патентов.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на дефицит кадров, в том числе, в сельском хозяйстве, нужно прежде всего обеспечивать соблюдение наёмными работниками законов Российской Федерации и норм поведения в обществе.

С начала года почти на треть выросла регистрация административных правонарушений, совершаемых мигрантами. Правоохранители пресекли деятельность четырех преступных групп. Одна из них занималась подделкой сертификатов для приезжих граждан. Игорь Бабушкин поручил усилить работу по контролю за соблюдением миграционного законодательства.

Еще одна из тем, которую обсудили на совещании, – законность пребывания детей мигрантов в Астраханской области. Глава региона установил министерству образования и науки Астраханской области срок подачи списков обучающихся иностранцев.

«Главная задача – сохранить стабильную межнациональную обстановку в регионе и обеспечить безопасность граждан», – отметил губернатор Астраханской области.