Блогер из Дагестана, растоптавший крест, получил семь лет колонии

Суд в Москве приговорил к 7 годам колонии общего режима блогера из Дагестана, растоптавшего христианский крест и распространявшего порнографию с участием несовершеннолетних.

Как передает РИА Новости, также его лишили права администрировать сайты на 8 лет.

Хавиер Ярмагомедов признан виновным по статьям "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", "незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов", "изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".

В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой наказать блогера из Дагестана. По его словам, мужчина растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире, "оскорбляя при этом всех христиан". Позже он записал ролик с извинениями, сказав, что крест он топтал "в целях самозащиты". Блогер был задержан. Позже в СК сообщили, что в его мобильном телефоне обнаружены фото и видео материалы, содержащие, согласно судебной экспертизе, порнографические изображения несовершеннолетних.