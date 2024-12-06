В Тюмени медсестру оштрафовали за украинский лозунг в личном блокноте

В Тюмени оштрафовали 45-летнюю местную жительницу за надпись с лозунгом украинских националистов в личном блокноте. Его обнаружили сотрудники УФСБ во время обыска квартиры женщины, сообщает NEFT.

В начале октября 2024 года в районе семи утра в квартиру к тюменке постучались сотрудники УФСБ. Ей объяснили, что на основании судебного постановления они должны провести обыск. Группа в балаклавах обследовала дом и нашла возле кровати блокнот с запрещенным лозунгом. После этого женщину задержали.

Тюменка работает в местной клинической больнице медсестрой. Одна воспитывает 13-летнюю дочь. Со слов женщины, она сама не знает, почему силовики заинтересовались ее квартирой.

"Я изучала украинский, польский язык в интернете. Это же не запрещено еще законом? И зашла не на ту страницу. Украинские средства массовой информации ввели меня в заблуждение. Может быть, я могла где-то комментарий не так написать, где-то высказала свое мнение", — так тюменка объяснила ситуацию.

На следующий день после обыска суд приговорил тюменку к штрафу в две тысячи рублей по статье о публичной демонстрации нацистской символики (часть 1 ст. 20.3 КоАП).