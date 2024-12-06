Экс-игрок сборной России Юсупов покинул "Урал" спустя пару месяцев после перехода

Футбольный клуб "Урал" официально объявил об уходе сразу двоих игроков. Одним из них оказался бывший полузащитник сборной России Артур Юсупов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, контракт с 35-летним игроком решено не продлевать. Юсупов провел в "Урале" всего пару месяцев. Он перешел в клуб из Екатеринбурга в сентябре этого года и успел сыграть девять матчей за "оранжево-черных", в которых отметился лишь одной голевой передачей.

Другим ушедшим футболистом стал голкипер Дмитрий Арапов, который вернулся в команду этим летом. Клуб и 31-летний вратарь прекращают сотрудничество по взаимному согласию сторон. Дмитрий успел провести в сезоне четыре матча, в которых пропустил пять мячей.

В "Урале" поблагодарили обоих покинувших команду игроков и пожелали им успехов в дальнейшей карьере.