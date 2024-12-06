Владислав Шапша поручит региональному кабмину организовать работу по новым нацпроектам

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в состоявшемся накануне в Москве заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Заседание прошло под председательством Президента России Владимира Путина.

Темой обсуждения была повестка национального развития Российской Федерации на 2025–2030 годы. С основным докладом выступил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Владимир Путин напомнил, что в 2024 году завершается реализация действующих национальных проектов. По словам Президента, за это время многое сделано для устойчивого развития экономики, модернизации социальной сферы, повышения качества жизни граждан. Кроме того, был наработан опыт совместной деятельности органов власти, делового сообщества и гражданских объединений для достижения национальных целей развития.

Президент дал поручение Счётной палате России проанализировать результаты исполнения нацпроектов с соответствующими рекомендациями.

«Правительство прошу их учесть при реализации новых нацпроектов. Они призваны дать ответ на актуальные вызовы, стоящие перед нашей страной. Решить задачи стратегического значения, важные для развития России на долгосрочный период – фактически до середины следующего десятилетия. И конечно, надо учесть то, что мы не сделали, посмотреть по каким причинам не сделали, что нужно сделать для того, чтобы все было реализовано», сказал Владимир Путин.

Особо глава государства акцентировал внимание на необходимости постоянной обратной связи с гражданами.

Владислав Шапша, комментируя итоги заседания, подчеркнул, что мнение населения Калужской области является важнейшим ориентиром в работе исполнительных органов региона.

«Нацпроекты мы реализуем для улучшения жизни людей. И скорректировать работу по ним необходимо с учётом мнения жителей. Чтобы работа шла быстрее и именно по тем направлениям, которые люди считают приоритетными, - сказал губернатор. - Все задачи, которые поставил сегодня Глава государства, взял в работу. И как губернатор, и как председатель комиссии Госсовета по направлению «Кадры». В том числе, по работе над новыми нацпроектами, чтобы в начале года, как сказал Президент, они «не забуксовали».

Как сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Калужской области, уже в ближайшее время соответствующие поручения будут даны Губернатором региональному кабинету министров.