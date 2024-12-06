Губернатор на церемонии завершения международного турнира "Золотая чайка" вручил награду Ларисе Латыниной

Накануне в Калуге во Дворце спорта «Центральный» прошла торжественная церемония завершения X Международного турнира по спортивной гимнастике «Золотая чайка». Спортивный турнир проходил в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография, пояснили в пресс-службе Губернатора и Правительства Калужской области.

В церемонии приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша и легенда мировой гимнастики, олимпийская чемпионка Лариса Латынина, олимпийская чемпионка Лидия Иванова, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, первый Вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов, директор спортивной школы олимпийского резерва Л. Латыниной, председатель Федерации спортивной гимнастики Калужской области Ольга Коркач, члены регионального кабинета министров.

Владислав Шапша в ходе церемонии поздравил прославленную Ларису Латынину с наступающим юбилеем – 90-летием.

«Калужской области повезло. С самого начала создания школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике в Обнинске Вы являетесь ангелом хранителем для молодых спортсменов этой школы. Благодаря Вам, по сути, возродилась эта школа и спортивная гимнастика в Калужской области. Вы дали путевку в жизнь тысячам спортсменов. Вы вложили в это свою жизнь и свою душу. Мы Вам за это искренне признательны»,- сказал глава региона.

И вручил прославленной спортсменке Почётный знак губернатора Калужской области «За личный вклад в развитие Калужской области».

Василий Титов передал поздравления от Президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Видеопоздравление в адрес Ларисы Латыниной направила и Президент технического комитета женской спортивной гимнастики Международной федерации гимнастики Донателла Сакки, которая отметила, что ей хотелось бы вернуть в современную гимнастику артистичность и грациозность выступлений, ставшие неотъемлемой чертой выступлений Латыниной.

В завершении торжественной церемонии в калужском Дворце спорта "Центральный" прошли яркие показательные выступления воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной города Обнинска.

Напомним. Лариса Латынина - рекордсменка по количеству медалей в личном зачете. Она выиграла пять из шести титулов на Чемпионате мира в 1958 году. Великая гимнастка – единственная женщина, завоевавшая медали в многоборье более чем на двух Олимпийских играх, а также единственная спортсменка, выигравшая индивидуальные соревнования более чем на двух Олимпийских играх. Легендарная гимнастка занесена в Международный зал славы гимнастики в 1998 году.