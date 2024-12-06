Губернатор на церемонии завершения международного турнира "Золотая чайка" вручил награду Ларисе Латыниной

06 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Началась деанонимизация блогеров

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Калужская область
Фото: admoblkaluga.ru

Губернатор на церемонии завершения международного турнира "Золотая чайка" вручил награду Ларисе Латыниной

Накануне в Калуге во Дворце спорта «Центральный» прошла торжественная церемония завершения X Международного турнира по спортивной гимнастике «Золотая чайка». Спортивный турнир проходил в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография, пояснили в пресс-службе Губернатора и Правительства Калужской области.

В церемонии приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша и легенда мировой гимнастики, олимпийская чемпионка Лариса Латынина, олимпийская чемпионка Лидия Иванова, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, первый Вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов, директор спортивной школы олимпийского резерва Л. Латыниной, председатель Федерации спортивной гимнастики Калужской области Ольга Коркач, члены регионального кабинета министров.

(2024)|Фото: admoblkaluga.ru

Владислав Шапша в ходе церемонии поздравил прославленную Ларису Латынину с наступающим юбилеем – 90-летием.

(2024)|Фото: admoblkaluga.ru

«Калужской области повезло. С самого начала создания школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике в Обнинске Вы являетесь ангелом хранителем для молодых спортсменов этой школы. Благодаря Вам, по сути, возродилась эта школа и спортивная гимнастика в Калужской области. Вы дали путевку в жизнь тысячам спортсменов. Вы вложили в это свою жизнь и свою душу. Мы Вам за это искренне признательны»,- сказал глава региона.

(2024)|Фото: admoblkaluga.ru

И вручил прославленной спортсменке Почётный знак губернатора Калужской области «За личный вклад в развитие Калужской области».

(2024)|Фото: admoblkaluga.ru

Василий Титов передал поздравления от Президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. Видеопоздравление в адрес Ларисы Латыниной направила и Президент технического комитета женской спортивной гимнастики Международной федерации гимнастики Донателла Сакки, которая отметила, что ей хотелось бы вернуть в современную гимнастику артистичность и грациозность выступлений, ставшие неотъемлемой чертой выступлений Латыниной.

(2024)|Фото: admoblkaluga.ru

В завершении торжественной церемонии в калужском Дворце спорта "Центральный" прошли яркие показательные выступления воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной города Обнинска.

(2024)|Фото: admoblkaluga.ru

Напомним. Лариса Латынина - рекордсменка по количеству медалей в личном зачете. Она выиграла пять из шести титулов на Чемпионате мира в 1958 году. Великая гимнастка – единственная женщина, завоевавшая медали в многоборье более чем на двух Олимпийских играх, а также единственная спортсменка, выигравшая индивидуальные соревнования более чем на двух Олимпийских играх. Легендарная гимнастка занесена в Международный зал славы гимнастики в 1998 году.

Теги: владислав шапша, лариса латынина, дворец спорта центральный в калуге, турнир золотая чайка, демография, спортивная гимнастика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети