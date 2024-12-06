Минобороны: Шесть катеров ВСУ уничтожены в акватории Черного моря

Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в акватории Черного моря, сообщает Минобороны РФ.

Объекты были обнаружены с 07.00 до 12.00. В ведомстве уточнили, что их ликвидировала морская авиация Черноморского флота.

Утром в Минобороны сообщали, что в Черном море уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые следовали к Крымскому полуострову. Кроме того, 33 украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены средствами ПВО над четырьмя регионами РФ.