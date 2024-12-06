15 лет будут сидеть в тюрьме иностранцы, которые предали Россию

Уголовное наказание за оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России, одобрили сегодня в Госдуме.

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Иностранцы за помощь противнику РФ могут сесть в тюрьму на 15 лет. Поправку в закон одобрил комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству России. Как сообщает ТАСС, ведомство добавило ряд поправок. Кроме 15 лет лишения свобод, также грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Отмечается, что можно освобождать от наказания за такое преступление в том случае, если обвиняемый стал выполнять действия по предотвращению ущерба российским интересам.

Ранее мы сообщали, что иностранцы будут сдавать биометрию при въезде в Россию.

Согласно документу, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорте Жуковский, а также в автомобильном грузопассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранцы и лица без гражданства будут сдавать биометрические данные.