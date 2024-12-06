06 Декабря 2024
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Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Обвиняемому в домогательствах в Екатеринбурге студенту из Йемена продлили арест

В пятницу в Свердловском областном суде начался процесс по делу студента из Йемена. Молодого иностранца обвиняют в домогательствах и других преступлениях. Сегодня ему продлили арест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Каид Рами Салех Яхья обвиняется в незаконном изготовлении и распространении в интернете порнографических материалов и насильственных действиях сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних. Следствие полагает, что Яхья подкрадывался на улицах Екатеринбурга к девушкам и хватал их за разные части тела. Одной из потерпевших стала молодая женщина, которая в момент нападения шла с маленьким сыном.

Студент из Йемена Каид Рами Салех Яхья в суде(2024)|Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Сегодня суд продлил срок ареста йеменского студента. Под стражей он будет находиться до 19 июня 2025 года включительно. Следующее заседание состоится на следующей неделе, 12 декабря – суд приступит к рассмотрению дела по существу.

Как уточнили в облсуде, процесс будет проводиться в закрытом режиме.

Напомним, ранее в Следственном комитете раскрыли подробности дела студента из Йемена. Сообщалось, что от его действий пострадали 10 человек, в том числе четверо несовершеннолетних от 4 до 17 лет.

Теги: студент, суд, Йемен, арест, Екатеринбург


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