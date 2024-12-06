Тюменские инженеры разрабатывают передовые решения для борьбы с потерями воды

Тюменские инженеры разрабатывают передовые решения для борьбы с потерями воды, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Усовершенствованная водоразборная колонка и водосчетчик "гидрантомер", доработанный тюменскими специалистами, признаны победителями научно-практической конференции в городе Томске в номинации ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач).

При оптимизации первого устройства инженеры "Росводоканал Тюмень" выполнили его из более прочного материала, оснастили греющим кабелем и встроенным магнитным считывателем.

"Тюменские колонки защищены от вандалов, холодов и независимы от интернета. Два таких устройства успешно эксплуатируются в Тюмени на улицах Новогодняя и в садовом обществе "Весна", - сообщил директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

"Гидрантомер" представляет собой компактный и мобильный прибор, позволяющий контролировать объемы воды, забираемой из пожарных гидрантов. Тюменские изобретатели доработали громоздкое зарубежное устройство: убрали фильтр дополнительной очистки воды, укрепили и защитили расходомер.

Начальник отдела в "Росводоканал Тюмень" Татьяна Романова: "Это интересно для застройщиков, потому что им часто требуется вода для промывок или для выполнения каких-то работ. "Гидрантометр" помогает вывести часть водопользователей из "серой зоны" и упростить процесс расчетов с ресурсоснабжающей организацией".

В Тюмени один из самых низких показателей потерь в стране — на уровне 8,8%. Снижение потерь воды позволяет сохранить природные ресурсы и обеспечить более эффективное использование инфраструктуры.