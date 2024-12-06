СК завершил расследование дела о расстреле российских военнопленных в Курской области

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении военнослужащего 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александра Гусака, который расстрелял троих пленных российских военнослужащих в Курской области.

Обвиняемый дал признательные показания, сообщили в ведомстве. Также у следствия имеется видеозапись произошедшего.

Военнослужащих из России взяли в плен во время боя на 363-м километре железной дороги - недалеко от села Коренево. В сентябре украинский военнопленный Гусак рассказал РИА Новости, что он якобы не хотел их убивать, "но выбора не было". После приказа командира он ушел на свою позицию и оттуда через кусты открыл огонь по пленным солдатам.

В ноябре в соцсетях появилась фотография, на которой запечатлены российские военнослужащие без признаков жизни. На снимке видно, что у одного из солдат за спиной связаны руки. Это может стать доказательством того, что военные погибли уже после взятия в плен.