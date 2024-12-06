06 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Только ради гражданства: питерская компания помогала мигрантам жениться на россиянках

В Санкт-Петербурге задержали злоумышленников, которые использовали схему по заключению фиктивных браков между иностранцами и россиянками. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
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В итоге мигранты получали основания для разрешений на временное пребывание, видов на жительство и гражданства в упрощенном порядке. Группа действовала с начала 2023 года по октябрь 2024 года.

"Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с моими коллегами из следственного управления УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга перекрыли канал незаконной миграции", - написала Волк.

В рамках расследования правоохранители провели обыски и изъяли деньги, документы, телефоны и банковские карты. Трем фигурантам предъявили обвинения. Одного иностранца арестовали.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал пересмотреть государственную миграционную политику в сторону ужесточения. По его мнению, трудовые мигранты должны приезжать в Россию только по приглашению и под ответственность работодателя, а к людям, которые хотят стать гражданами страны, должны предъявляться максимально жесткие требования.

"Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов", — сказал Фадеев.

Теги: мигрант, брак, санкт-петербург


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