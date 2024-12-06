В России задержаны члены колумбийского картеля с 570 килограммами кокаина

Члены колумбийского картеля "Кали" задержаны в России с 570 кг кокаина, предназначавшегося для стран ЕС, сообщает ФСБ.

По информации ведомства, брикеты с кокаином прибыли из Перу в частично разобранном грузовике, а потом были переложены в контейнер в Московской области.

Стоимость изъятого груза на черном рынке превышает 1,5 млрд рублей, а розничная превышает 5,5 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело, двое задержанных наркодилеров заключены под стражу.

Отмечается, что это уже пятая партия латиноамериканского кокаина, задержанная на территории России, предназначавшаяся для дальнейшего транзита в ЕС. Напомним, в ноябре сотрудники ФСБ изъяли тонну кокаина, который перевозили через РФ в одну из стран Евросоюза.