Путин: Нового губернатора Курской области назначили из-за кризиса

Владимир Путин предложил должность исполняющего обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну из-за необходимости кризисного управления. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление. Безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится", - сказал российский президент на встрече с Хинштейном в Кремле.

Его кандидатура согласовывалась. Хинштейна 5 декабря назначил на пост главы Курской области Владимир Путин.

"С учетом его опыта было принято решение, что он может быть эффективен", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, губернатор Курской области Алексей Смирнов сам подал в отставку.

Ранее министр транспорта России Роман Старовойт заявил, что Смирнов в последнее время недостаточно хорошо вел диалог с жителями региона: он не объяснял им, какие доступны меры поддержки.

Алексей Смирнов стал временно исполняющим обязанности (ВРИО) губернатора в мае 2024 года. В сентябре его избрали на выборах, он получил 65% голосов, проработал в должности чуть больше 200 дней. В своем обращении по случаю ухода он заявил, что переходит на новую работу "по решению руководства".

Ранее мы сообщали, что Александр Хинштейн стал врио губернатора Курской области. По словам российского лидера, в регионе востребовано кризисное управление, а после освобождения территории надо будет многое сделать для ее восстановления.

Хинштейн пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие.

Александр Хинштейн - российский журналист и политический деятель. Он занимал пост председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.