Порошенко призвал отказаться от "мясных штурмов"

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал военное командование думать, прежде чем принимать решение наступать.

По его словам, нужно "прекратить использовать народ Украины как инструмент для операций с "мясными штурмами". Но это происходит из-за того, что командование боится доложить наверх о том, что какие-то позиции утрачены. Для этого и бросают людей, чтобы они своими жизнями выправили отчетность для начальства. Так Порошенко заявил в интервью Atlantic Counsil (организация, признанная нежелательной в России).

Прежде всего киевский режим должен строить оборонительные укрепления, считает олигарх. Нужно перестать работать для телекартинки и "начать работать на спасение солдат".

Недавно Порошенко призвал установить пять "красных линий" по Украине. И они не включают требование ухода России из вернувшихся в Россию регионов. Фактически они подразумевают остановку военного конфликта по линии фронта без признания российской юрисдикции над вернувшимися регионами и с откладыванием вопроса вступления в НАТО.