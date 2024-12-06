К 100-летию палехского искусства в Ивановской области приурочили открытие выставки "Лаковая миниатюра Палеха. Начало"

В Государственном музее палехского искусства накануне открылась юбилейная выставка «Лаковая миниатюра Палеха. Начало».

Значимая дата объединила художников, искусствоведов, деятелей культуры, коллекционеров, представителей общественности, органов государственной власти.





Собравшихся приветствовала председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Обращаясь к организаторам и гостям выставки спикер регионального парламента отметила уникальное свойство палехской миниатюры быть современной.

«Когда говорят о палехской миниатюре, обычно употребляют эпитеты «уникальная», «изящная», «филигранная» – все это абсолютно так, а я бы еще в этот ряд добавила, что это искусство «живое», поскольку оно наполнено событиями и эмоциями самой жизни. А еще потому, что в каждом произведении чувствуется его автор, его живая душа», – сказала Марина Дмитриева.

Она также добавила, что палехская миниатюра – живое воплощение русской народной традиции, национального духовного опыта, и сегодня палехскую лаковую миниатюрную живопись знают во всем мире.

Палехская лаковая миниатюра берет начало с искусства иконописи. Палех стал центром иконописного промысла еще в XVII веке.

Местные изографы расписывали храмы Новодевичьего монастыря и Троице-Сергиевой лавры, палехская икона до революции была не менее знаменита, чем палехская шкатулка в наши дни.

Однако ровно 100 лет назад, в 1924 году, с момента образования в Палехе «Артели древней живописи» было положено начало зарождению нового жанрового рисунка. «Артель древней живописи» наполнило миниатюрное письмо светским содержанием. Участники новой школы начали оформлять книги, расписывать керамику, украшать общественные здания и учреждения, внесли весомый вклад в театрально-декорационное искусство.





Открывшаяся экспозиция поделена на несколько разделов, каждый из которых рассказывает о значимом этапе развития палехской живописи. Первый раздел выставки посвящен художественным поискам бывших иконописцев, второй рассказывает о достижениях палехских мастеров в области театральной декорации, книжной миниатюры, монументальной живописи. Здесь можно увидеть фотодокументальную хронику важных дат и событий в истории палехского искусства XX века и экспозицию современных работ палехских мастеров.