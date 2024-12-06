К 100-летию палехского искусства в Ивановской области приурочили открытие выставки "Лаковая миниатюра Палеха. Начало"

06 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Началась деанонимизация блогеров

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Ивановская область
Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

К 100-летию палехского искусства в Ивановской области приурочили открытие выставки "Лаковая миниатюра Палеха. Начало"

В Государственном музее палехского искусства накануне открылась юбилейная выставка «Лаковая миниатюра Палеха. Начало».

Значимая дата объединила художников, искусствоведов, деятелей культуры, коллекционеров, представителей общественности, органов государственной власти.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Собравшихся приветствовала председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Обращаясь к организаторам и гостям выставки спикер регионального парламента отметила уникальное свойство палехской миниатюры быть современной.

«Когда говорят о палехской миниатюре, обычно употребляют эпитеты «уникальная», «изящная», «филигранная» – все это абсолютно так, а я бы еще в этот ряд добавила, что это искусство «живое», поскольку оно наполнено событиями и эмоциями самой жизни. А еще потому, что в каждом произведении чувствуется его автор, его живая душа», – сказала Марина Дмитриева.

Она также добавила, что палехская миниатюра – живое воплощение русской народной традиции, национального духовного опыта, и сегодня палехскую лаковую миниатюрную живопись знают во всем мире.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Палехская лаковая миниатюра берет начало с искусства иконописи. Палех стал центром иконописного промысла еще в XVII веке.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Местные изографы расписывали храмы Новодевичьего монастыря и Троице-Сергиевой лавры, палехская икона до революции была не менее знаменита, чем палехская шкатулка в наши дни.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Однако ровно 100 лет назад, в 1924 году, с момента образования в Палехе «Артели древней живописи» было положено начало зарождению нового жанрового рисунка. «Артель древней живописи» наполнило миниатюрное письмо светским содержанием. Участники новой школы начали оформлять книги, расписывать керамику, украшать общественные здания и учреждения, внесли весомый вклад в театрально-декорационное искусство.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Открывшаяся экспозиция поделена на несколько разделов, каждый из которых рассказывает о значимом этапе развития палехской живописи. Первый раздел выставки посвящен художественным поискам бывших иконописцев, второй рассказывает о достижениях палехских мастеров в области театральной декорации, книжной миниатюры, монументальной живописи. Здесь можно увидеть фотодокументальную хронику важных дат и событий в истории палехского искусства XX века и экспозицию современных работ палехских мастеров.

Теги: палехская миниатюрная живопись, марина дмитриева, экспозиция, выставка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети