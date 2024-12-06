"Атом" украсил к Новому году квартал в центре Екатеринбурга

Компания "Атомстройкомплекс" украсила квартал в центре Екатеринбурга уральскими самоцветами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, новогоднее украшение появилось на улицах Белинского и Красноармейской.

Насыщенные цвета малахита и змеевика в сочетании с кристаллами аметистов и самородного золота украсили главный офис компании на улице Белинского, 39. Офис "Атома" расположен на так называемом гостевом маршруте, поэтому его оформлению компания уделяет особое внимание. С конца ноября прохожих и пассажиров общественного транспорта, двигающегося по Белинского, приветствует олень, расположившийся на козырьке крыльца. Он напоминает Серебряное копытце – ведь крыльцо здания усыпано огоньками, будто драгоценными камнями.

"Новогодние украшения улиц и зданий становятся частью городской айдентики и поводом для гордости за культурное достояние региона. У города появляется уникальная атмосфера, в которой хочется жить и работать", - уверена директор по проектированию и продукту компании "Атомстройкомплекс" Екатерина Спирина.

Уже четвертый год подряд "Атомстройкомплекс" украшает также прогулочную часть улицы Красноармейской. В центре улицы установлена нарядная елка и смонтированы гирлянды на фонарях, которые создают праздничный фон для новогодних фотосессий. Напомним, что именно по инициативе компании Красноармейская улица в центре Екатеринбурга трансформирована в пешеходную, став популярным местом для семейных прогулок.

Сейчас девелопер завершает праздничное оформление строительных площадок на Уралмаше, Химмаше, Уктусе, ВИЗе, в Пионерском микрорайоне и в центре. Объекты станут неотъемлемой частью новогоднего настроения и будут создавать ощущение уюта и тепла в разных районах города.

Напомним, в прошлом году сотрудники "Атомстройкомплекса" одели в новогодний наряд 8-метровую ель, которую сохранили на стройплощадке в Екатеринбурге.