06 Декабря 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Герб России - в каждый садик: проект приказа

Минпросвещения РФ опубликовало проект ведомственного приказа об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых в дошкольном образовании.
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Документ включает в себя перечень требований, исходя из многочисленных критериев: СанПиНов, антитеррористических требований, ремонта зданий и т.п. Все они ранее были утверждены теми или иными нормативными актами. Наибольший интерес представляет перечень, который относится к воспитанию детей.

Так, например, на входе в детский сад должны быть:

• Герб России;
• герб республики/города;
• Флаг России;
• флаг республики/города;
• флаг города/поселения;
• флагшток для них;
• три вышеуказанных флага настольных.

Также нужен комплект тематических стендов о флаге, гербе, гимне ‎в формах, доступных для дошкольников старших возрастных групп, стенды патриотического воспитания.

В проекте перечисляются сотни вещей. Например, в музыкальном зале должны быть барабан с палочками, бубны, дудочка, записи со звуками природы, игровые ложки, ксилофон, маракас, погремушки, султанчики, трещотки и многое другое. В спортзале: музыкальные произведения, в том числе марши и народная музыка, канаты, колокольчики, маты, диски, велосипеды, обручи, свистки, секундомеры и др.

Упоминаются атрибуты для проведения праздников социально-значимой направленности, декорации для праздников и досугов, способствующих формированию традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, гражданственности и патриотизма. Нужны наглядно-демонстрационные и дидактические материалы о природе и истории России и родного края.

Среди дидактических и учебно-методических материалов упоминаются: альбомы по живописи и графике, карточки и книги для детей, маски животных, мольберт, пособие для ознакомления с государственной символикой России, пособие по традиционной национальной одежде народов России, пособие по достопримечательностям Москвы и других городов, настенный календарь, настольно-печатные игры, домино, лото, шахматы, шашки и др.

Минпросвещения указывает, что на входе в садик необходимы интерактивная стойка со встроенным планшетом, жидкокристаллическая панель с медиаплеером, стенд для родителей (меню, режим работы, контактные данные руководителей, график приема и др.), места для сидения, отдыха и ожидания во входной зоне (диван, кресло и т.п.).

В 2021 году большинство родителей (67%) выразили удовлетворение детскими садами, как показал совместный опрос ВЦИОМ и фонда "Университет детства".

Теги: герб, образование, воспитание, детский сад


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