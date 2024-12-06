ФАС начала проверки производителей сливочного масла

ФАС России начала антикартельные проверки производителей сливочного масла. Мероприятия ведомство инициировало из-за жалоб граждан на подорожание продукта.

Внеплановые выездные проверки проходят в отношении семи компаний в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях.

"Предмет проверок – соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, следствием которых может являться в том числе установление или поддержание цен", - сообщила пресс-служба ФАС.

Ранее Минсельхоз объяснил рост цен на сливочное масло увеличением доходов россиян. Для сглаживания ситуации министерство расширило импорт из дружественных стран (Индия, Иран и Турция), что увеличило поставки масла на 20%. Это помогло "охладить" цены. Напомним, что ростом доходов россиян власти объясняли и подорожание яиц в прошлом году.

Тем временем, стала появляться информация о том, что в регионах покупатели массово крадут сливочное масло на фоне роста цен.