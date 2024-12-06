Беременным российским студенткам, возможно, будут платить пособие на уровне МРОТ

Беременным российским студенткам будут платить пособие на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Идею ранее озвучивали в Госдуме. Сейчас ее поддержали в Министерстве образования и науки.

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Как пишет ТАСС, об этом говорится в официальном ответе ведомства на письмо первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

В нем говорится, что Минобрнауки может рассмотреть возможность внесения изменений в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в части определения размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения. Речь идет об университетах и колледжах.

В Министерстве труда РФ, тем временем, считают, что вопрос о пособии беременным студенткам нужно обсудить с Министерством финансов. Документ с подписью первого замглавы Минтруда Ольги Баталиной есть в распоряжении ТАСС.

"Учитывая высокую социальную значимость государственной поддержки женщин, получающих образование и готовящихся стать матерями, полагаем целесообразным проработать вопрос пересмотра размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения, с Минфином России", - говорится в письме.

Напомним, что с 1 января 2024 года размер федерального МРОТ в России составляет 19 242 рубля в месяц. Выплата зависит от региона: например, в Санкт-Петербурге минимальная зарплата составляет 25 тысяч рублей, в Москве — 29 389, а в городе Алейске Алтайского края МРОТ составляет 24 тысячи.

В Минобрнауки добавили, что три национальных проекта направлены на сбережение народа России. До 2030 года на реализацию нацпроекта "Семья" направят более 17 трлн рублей.

Самое большое внимание уделят поддержке семей в сёлах: там будут повышать качество медицинской помощи тем, кто планирует рождение ребенка, беременным и малышам.