Для катка на Площади 1905 года привезли тысячу "кубов" снега с "Екатеринбург-Арены"

В администрации Екатеринбурга рассказали, как идет строительство катка на Площади 1905 года.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, суммарно на площадь привезли тысячу кубометров снега со стадиона "Екатеринбург-Арена". Сейчас пространство начали заливать водой: понадобится около тысячи "кубов" воды и две недели, чтобы лед стал удобным и безопасным для катания.

Выравнивать его будут две специальные машины "Умка", для которых прямо там же построят гараж. Они начнут курсировать по катку после его открытия, а выравнивать лед для следующего сеанса будут каждые полтора часа.

По периметру уже установили и начали украшать гирляндами 160 живых елей, вокруг больших елей на самом катке после заливки льда установят скамейки. В главном павильоне установили рейлы для хранения коньков и тепловые пушки. Сюда уже провели электричество и устанавливают освещение.

По данным мэрии, обслуживать каток будут около 75 специалистов. Их задачей будет выдавать коньки, продавать билеты, следить за работой катка и создавать хорошее настроение посетителям.

Напомним, что для работы катка в центре Екатеринбурга на три месяца перекроют часть улицы Урицкого.