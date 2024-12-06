СК показал кадры драки с участием подростка из Чечни, за которого заступился Кадыров

Следственный комитет РФ опубликовал видео драки с участием подростка из Чечни после заявления главы республики Рамзана Кадырова о его невиновности. Видеозапись размещена в Telegrm-канале ведомства.

Напомним, в Москве сейчас расследуют уголовное дело по статье "Хулиганство". По версии следствия, компания молодежи нападала на людей. Среди обвиняемых есть 14-летний уроженец Чечни Роман (Муслим) Мурдиев. Кадыров считает его несправедливо обвиненным.

В СК сообщили, что пятеро подростков провоцировали конфликты со случайными прохожими и вступали в драку. В сентябре прошлого года они напали на одного взрослого и семерых несовершеннолетних.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования получены показания обвиняемых, которые подтверждают факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий, а также показания потерпевших и свидетелей. Кроме того, обнаружены электронные носители информации с видеозаписями совершенных нападений.

Ранее Кадыров заступился за 14-летнего подростка из Чечни, которого обвиняют в хулиганстве. Глава Чечни заявил, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев сидят не на своих местах, потому что не выезжают в регионы и не общаются с людьми. Также Кадыров заявил, что делом парня занимается он лично совместно с правозащитниками, депутатами и сенаторами. Он заверил, что все вопросы уже решил, Муслима в тюрьму не посадят. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать оценку заявлениям главы Чечни Рамзана Кадырова.