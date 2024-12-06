06 Декабря 2024
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Образование В России
Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

Бизнес проникает в образование - опрос VK Education

В российских вузах становится больше представителей из бизнеса, показал опрос VK Education, проведенный среди представителей 40 вузов. Так считают 71% опрошенных.

82% респондентов заявили о росте количества практики, связанной с реальным бизнесом, и внедрением этого в образовательные программы. Чаще всего преподаватели из бизнеса работают в IT-сфере (70%), маркетинге, рекламе и медиа (50%), сфере искусства и культуры (38%), финансов (35%).

Эксперты оценивают эти изменения положительно, считая, что они способствуют адаптации учебных программ к современным требованиям рынка труда, повышают их практическую ориентированность и упрощают дальнейшее трудоустройство выпускников. Представителям бизнеса преподавание нужно для повышения своего уровня (64%), самореализации и развития личного бренда (59%), улучшения навыка публичных выступлений (52%) и возможности привлечь перспективные кадры (47%).

Отмечается, что среди сотрудников VK число преподавателей в 2024 году увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Сейчас их более тысячи человек, то есть за год в VK пришли около 150 преподавателей. Не уточняется, все ли они пришли из вузов, но цифра косвенно свидетельствует о том, что педагоги уходят из учебных заведений.

Опрос был проведен в ноябре 2024 года в ведущих российских вузах: МГУ, ВШЭ, СПбГУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИФИ, РАНХиГС и др.

Историк Андрей Фурсов говорит, что в мире происходит процесс ухода реального образования из университетов в частные организации.

Теги: бизнес, вузы


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