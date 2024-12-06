Соццентр на Алтае, где погибли люди, закрыли на 90 суток

Социальный центр на Алтае "Дом помощи", где проходили адаптацию бывшие осужденные, судебные приставы закрыли на 90 суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Алтайскому краю.

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Общественную организацию в Калманском районе признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Согласно постановлению об административном правонарушении, сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарно-гигиенических норм, создавших угрозу жизни и здоровью людей.

В отношении председателя правления "Рубикон" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели людей.

Напомним, что постояльцы центра начали обращаться за медицинской помощью 28 ноября. 2 декабря стало известно, что в соццентре в результате инфекционного заболевания умерли шесть постояльцев, еще 24 пострадали. Четверо из них – в тяжелом состоянии. Как сообщалось, предварительная причина смерти постояльцев — отравление. Чем отравились люди — пока неизвестно.