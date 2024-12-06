В Москве в этом году не будут запускать новогодние фейерверки

Запускать новогодние фейерверки в Москве в этом году не планируется. Об этом сообщил РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.

Аналогичное решение московские власти принимали в 2022 и в 2023 годах накануне Нового года.

Ранее сообщалось, что в России региональные власти в преддверии новогодних праздников начали эстафету по отмене масштабных праздничных гуляний и фейерверков. Они ссылаются на непростую ситуацию в стране. Ряд субъектов намерены сэкономленные средства направить на гуманитарную поддержку военных, которые находятся в зоне проведения СВО.

В конце декабря 2023 года от проведения новогодних фейерверков отказались более 20 российских регионов. Власти объясняли отмену соображениями безопасности и неуместностью в период проведения спецоперации.