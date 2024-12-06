Снаряды, ракеты и бронетехнику предоставит США Украине к середине января

Сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники поставит Украине США к середине января 2025 года. Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает газета Guardian. Как пишут РИА Новости.

Обещание об этом он дал в четверг на встрече с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

"Джейк Салливан в четверг более часа встречался с... Андреем Ермаком, пообещав предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января", - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявления Салливана о том, что "Киев должен сам принимать решение о территориальных уступках России". Она заявила, что лидера Киевского режима Владимира Зеленского предали его хозяева.

В конце ноября Джо Байден направил в конгресс негласный запрос на выделение дополнительных средств для помощи Украине и пополнения оружейных запасов американской армии. В запросе указана сумма в 24 млрд долларов. Его могут рассмотреть в декабре.

Завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд Украины и НАТО с целью продолжения конфликта с Россией откроют в Финляндии.