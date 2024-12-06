На Урале оштрафовали коллекторов, славших письма в детсад с требованием вернуть долг

На Среднем Урале коллекторская организация оштрафована на 50 тысяч рублей за рассылку писем в детский сад.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, с заявлением к судебным приставам обратилась жительница Каменска-Уральского, работающая в детсаду. По ее словам, между ней и микрокредитной компанией был заключен договор, по которому появилась задолженность. После этого на электронную рабочую почту детсада в адрес заведующей стали приходить письма с требованием вернуть долг и принять к меры к сотруднице, взявшей займ.

В службе судебных приставов провели проверку и пришли к выводу, что сотрудники компании по возврату просроченной задолженности в данном случае нарушили закон. Было возбуждено административное дело. Коллекторам назначен штраф в 50 тысяч рублей. Как отметили в ГУФССП, он уже выплачен в полном объеме.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что свердловчане стали меньше жаловаться на коллекторов.