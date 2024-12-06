Минздрав планирует изменить порядок формирования больничных

Минздрав России подготовил проект приказа, направленный на изменение порядка оформления больничных листов.

Предполагается, что он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. После этого будет учитываться количество выданных работнику листков нетрудоспособности. Сделано это будет для того, чтобы выявлять причины состояния больного и принимать меры по улучшению оказания медицинской помощи.

По новым правилам, если в течение шести месяцев больничный оформлялся четыре раза, терапевт должен передать документы специальной врачебной комиссии.

Исключения — уход за больным родственником, медицинская реабилитация, получение медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или заболеваниях, требующих замещения почечной терапии.

Ранее стало известно, что в Москве и некоторых регионах врачи оформляют электронные листки нетрудоспособности без законных на то оснований. Новая система с регистрацией на "Госуслугах" защищает документ от подделок, но не помогает работодателю избежать обмана, так как пациент и врач могут договориться. При этом доказать факт подлога затруднительно из-за врачебной тайны.