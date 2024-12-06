06 Декабря 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Лавров: всё что нас не убивает, делает нас сильнее

Интервью министра иностранных дел России американскому журналисту Такеру Карлсону опубликовали прошедшей ночью. Полный текст можно прочитать на сайте российского МИД.
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Лавров рассказал, что лидеры западных стран стали избегать общения с ним после начала специальной военной операции. По его словам, на саммите G20 в Рио-де-Жанейро они "убегали, как дети" от российской делегации. Министр отметил, что такая ситуация подрывает возможность конструктивного взаимодействия.

"Европейцы вообще убегают, когда видят меня. Так было во время последнего саммита G20. Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно", — сказал он.

При этом, американские представители общаются с Лавровым.

Также представитель МИД сказал, что Россия многому научилась с тех пор, как ввели санкции. Отметив, что при Байдене они стали абсолютно беспрецедентными.

"Но вы знаете, "всё что нас не убивает, делает нас сильнее". Они никогда не убьют нас", - заявил Лавров.

Россия согласится на мирное урегулирование конфликта, если Украины не будет в НАТО, на её земле не будет военных учений и военных баз недружественных России стран.

"Прозвучавшие в США заявления о возможности обмена ограниченными ядерными ударами — приглашение к катастрофе, которой Россия не хочет", - сказал политик.

Лавров отметил, что Украина хочет провести второй саммит на основе "формулы мира" Зеленского. Киев не стесняется говорить, что пригласит Россию и поставит ее перед фактом их договоренностей с Западом.

А высказывание европейских "коллег": "ничего об Украине без Украины" — означает "ничего о России без России".

"Они знают позицию РФ — мы не ведем двойную игру", - сказал Лавров.

В феврале Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина. Американский журналист сам предложил президенту России пообщаться. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков,говорил корреспондент Накануне.RU.

Теги: лаврок, карлсон, интервью


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