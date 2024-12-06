В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где учительница избила ученика на уроке

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию об избиении ученика учителем школы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в этот четверг, 5 декабря. Предварительно установлено, что учительница биологии применила непедагогический метод воспитания к ученику 8-го класса. Во время урока она якобы ударила школьника по лицу за то, что он срывал урок, включая музыку на телефоне, а на просьбы педагога никак не реагировал.

В надзорном ведомстве обещают выяснить все обстоятельства инцидента. По итогам проверки прокуроры дадут правовую оценку действиям сотрудников школы.

Напомним, совсем недавно на Среднем Урале был вынесен приговор по делу об избиении ученика заместителем директора школы. Женщине назначили обязательные работы и запретили заниматься педагогической деятельностью.