06 Декабря 2024
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Фото: Газпром нефть

Более 200 молодых ученых "Газпром нефти" представили свои разработки для развития ТЭК

 Сотрудники добывающих предприятий "Газпром нефти" со всей страны презентовали свои проекты на конференции в Санкт-Петербурге. Встреча стала финалом региональных конкурсных этапов, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.
 
Финалистами стали 250 сотрудников из более 20 предприятий "Газпром нефти". Молодые специалисты представили новаторские идеи по 12 направлениям: технологии добычи, капитальное строительством, энергетика, промышленная и экологическая безопасность, инжиниринг, цифровизация и др.

"Считаю большим достижением тот факт, что количество молодых инженеров, стремящихся внести свой вклад в развитие компании, неуклонно растет с каждым годом. Их проекты становятся все более актуальными и значимыми, способными помочь в преодолении вызовов, стоящих перед компанией и нефтегазовой отраслью", – подчеркнул заместитель председателя правления "Газпром нефти" Антон Джалябов.

Жюри выделили 50 разработок молодых инженеров. Авторы получат поддержку руководителей компании – их идеи будут протестированы и внедрены на производстве.
 
Конференция проводится уже 14 лет, за это время более двух тысяч проектов были внедрены и реализованы на объектах компании. В их числе автоматизированные алгоритмы сопровождения бурения, системы диагностики транспорта, мобильные решения для повышения эффективности производства на удаленных и автономных промыслах. 
 
"Сегодня мы занимаемся разработкой сложных запасов, расположенных на удаленных месторождениях и в труднодоступных регионах. Для повышения эффективности добычи мы заинтересованы в применении новых технологий, апробации новых подходов и тестировании сервисов. Специалисты нашей компании обладают необходимыми научными знаниями, умеют нестандартно мыслить и предлагать для реализации инновационные проекты и идеи", – уверен заместитель председателя правления "Газпром нефти" Антон Джалябов.

 

Теги: Газпром нефть, ученые, конференция, ТЭК


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