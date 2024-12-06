СМИ: Мэра Дегтярска задержали за взятку в виде автомобиля Audi Q6

Мэра Дегтярска Вадима Пильникова задержали силовики. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере.

Как сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на собственный источник, задержание произошло накануне в Екатеринбурге, недалеко от ЖК "Крылов" по улице Татищева. По информации того же источника, подчиненный Пильникова вручил ему автомобиль Audi Q6, стоимость которого превышает 10 млн рублей, за "непринятие мер контроль и реагирования".

О чем именно идет речь, пока неизвестно. Предполагается, что задержание произошло по уголовному делу, связанному со строительством водопровода, в рамках которого ранее был задержан и помещен в СИЗО заместитель Пильникова - Андрей Ильин. Фигурантом дела также является глава городского "УЖКХ" Игорь Капустник.

Где сейчас находится градоначальник тоже пока непонятно. По словам одного источника, его поместили в ИВС, где он ожидает вынесения меры пресечения судом. По словам другого - следственные действия продолжаются, а потому изолировать Пильникова пока преждевременно. По его же данным, глава Дегтярска уже признал свою вину, а потому следствие может не выходить в суд с ходатайством о его аресте.