Губернатор Югры подвел первые итоги работы на посту во время прямой линии

Губернатор Югры Руслан Кухарук ответил на наиболее острые и наболевшие вопросы жителей региона в прямом эфире. "Прямая линия" стала дебютной для Руслана Кухарука на посту главы главного нефтедобывающего региона России. Дать ответ на вопросы, которые требуют немедленного реагирования, губернатор поручил еще до старта прямой линии. О том, что больше всего волнует жителей Югры - в материале Накануне.RU.

Одним из ключевых блоков разговора губернатора с югорчанами стала тема аварийного жилищного фонда, решение проблемы обманутых дольщиков ЖКХ и благоустройства. Так, вопрос о переселении из аварийного жилья задала жительница поселка Белый Яр Галина Кочелаевская. Она отметила, что ее дети уже получили новую квартиру по фенольной программе. С аналогичным вопросом в прямом эфире к главе региона обратилась и жительница поселка Федоровский Снежана. Она сообщила, что жилье есть, однако сроки переселения пока неясны.

Глава региона Руслан Кухарук напомнил, что была принята новая адресная программа по расселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. Напомним, о необходимости обеспечить людей комфортным жильем губернатор говорил еще в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, до официального вступления в должность. Тогда он подчеркнул, что Югра является стратегическим значимым для страны регионом, который вносит значимый вклад в экономику государства. И люди, живущие на Севере не должны чувствовать себя ущемленными.

Рекордные суммы выделены на решение этой проблемы уже в этом году. Новая региональная адресная программа по расселению аварийного жилищного фонда позволит ликвидировать около 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья, жилищные условия улучшат более 38 тысяч югорчан.

"Та самая нагрузка, которая сегодня существует, нам не позволяла ждать наступления 2025 года, мы уже в этом году дали старт программе. Уже в этом году нашлась возможность приобрести жилье для расселения и предоставить квартиры жителям авариек", - сообщил губернатор.

Говоря о проблеме обманутых дольщиков, глава региона продемонстрировал личную вовлеченность в решение проблемы. Этим летом он во время рабочей поездки посетил стройку в Нефтеюганске, где находятся два из трех недостроенных в Югре домов. Их строительство в ближайшее время будет завершено. В Сургуте долгострой взяла на сопровождение крупная строительная компания. Девелоперу поставили задачу в максимально сжатые сроки подключить дом к инженерным коммуникациям. Ресурсоснабжающие организации оперативно отработали по заявкам.

"Это позволило выполнить благоустройство до наступления холодов. Сегодня уже ведутся работы по закрытию контура, чтобы можно было приступить к внутренней отделке. Думаю, объект в начале следующего года будет завершен", – сообщил Руслан Кухарук.

Также были затронуты темы газификации, улучшения качества питьевой воды. Работа по всем направлениям планомерно ведется.

Не обошлось обсуждение и без еще одной важной темы для региона - темы строительства новых дорог, развитие транспортной инфраструктуры, уборка снега с улиц. Так, жители Сургута пожаловались Руслану Кухаруку на загруженность дорог. По их словам, существующая сегодня сеть магистралей не справляется с потоком транспорта. Необходимы новые развязки. Губернатор отметил, что знает о проблеме и уже обсуждал ее с главой Сургута Максимом Слеповым. Городу, по словам Руслана Кухарука, необходимо провести транспортное моделирование. При необходимости средства будут выделены из региональной казны.

"Мы предусмотрели рекордное количество средств, которые доведены в том числе до Сургута, на строительство дорог", - заявил Руслан Кухарук. Губернатор подчеркнул, что главы муниципалитетов не останутся наедине с огромным объемом работ по дорогам – они получат всю необходимую поддержку.

Большое число обращений связано с уборкой снега. Руслан Кухарук поручил главам муниципалитетов усилить контроль в этом направлении - с недобросовестными подрядными организациями необходимо разрывать контракты и отказываться в дальнейшем от их услуг. Все поступившие вопросы уже взяты в отработку.

"Есть приоритеты по уборке снега в населенных пунктах - и это него только убрать накат, но и почистить остановочные карманы, тротуары. Все эти задачи адресованы главам, и это работа, которая требует постоянного контроля. Во многих населенных пунктах есть возможность контроля деятельности спецтехники в режиме реального времени", - сказал Кухарук. Со стороны региональных властей Кухарук пообещал муниципалитетам помощь в данных вопросах, жителей округа заверил, что мониторинг ситуации продолжится и будут сделаны выводы.

В рамках этого блока прозвучали вопросы о строительстве дороги Урай - Тюмень или Урай - Екатеринбург. Губернатор отметил, что этот вопрос давно интересует жителей Урая и Кондинского района. Часть работ уже выполнена. В рамках госпрограммы "Современная транспортная система" запланировано строительство дороги от поселка Куминский до границы Югры. Выбрать подрядчика, который спроектирует участок протяженностью 23 км, должны до конца этого года. Срок разработки — первая половина 2026 года.

Одновременно с правительством Свердловской области проработали возможность параллельного строительства дорог. В соседнем регионе уже в этом году стартовало проектирование недостающих участков в направлении Тавда - Герасимовка - Карабашка - граница Свердловской области. Также ведется работа по строительству моста через Обь в Октябрьском районе. Это направление является довольно перспективным для Югры, поскольку сможет связать сразу несколько стратегически важных регионов - Югру, Свердловскую область, Пермский край, Тюменскую область и ЯНАО.

Не обошли вниманием и социальную повестку. Во время прямого эфира Руслан Кухарук анонсировал строительство перинатального центра в Ханты-Мансийске. Объект для югорчан - долгожданный. В бюджете на 2025 год выделены деньги на его проектирование. Известна площадка, которая может быть использована для строительства центра.

В целом, Руслан Кухарук отметил снижение потребности в медицинский учреждениях - с открытием ОКБ в Нижневартовске доступ к высокотехнологичной медицинской помощи смогли получить не только жители Югры, но и соседних регионов. Во время прямой линии показали первых пациентов новой больницы. Они отметили бережное отношение и высококлассный уход со стороны югорских медиков. В ближайшее время откроется стационар в Урае, выросло число ФАПов.

Также в эфире прозвучали обращения с фронта. Бойцы из полка 1454 попросили главу региона оказать помощь техническими средствами, гладкоствольными ружьями, автомобилями для успешного решения боевых задач. Кухарук сообщил, что этот вопрос прорабатывается с Росгвардией и его нужно детально обсуждать с представителем воинской части. Отметим, что югорчане и правительство региона регулярно направляют гуманитарную помощь в поддержку военных. Оперативно губернатор поручил решить вопрос с танкистом, который вовремя не получил положенные выплаты в 2,2 млн руб.

Губернатор дал день на решение этой проблемы, назвав задержку непозволительной. Он поручил департаменту социального развития разобраться в ситуации и перечислить средства.

"Я думаю, что не нужно долго ждать. До конца этой недели, а она у нас заканчивается завтра, нужно отработать максимально. Все средства должны поступить. Надежный тыл — это уверенность в том, что семья не нуждается ни в чем, что ее защищают. И здесь, конечно, отработаем максимально быстро и свяжемся, когда средства поступят. Берем на контроль", - заметил Руслан Кухарук.

Отметим, что к концу диалога на прямую линию с губернатором всего по телефону, в социальных сетях, через чат-бот и портал admhmao.ru поступило 2 669 сообщений и запросов, среди них много частных и личных историй. Руслан Кухарук отметил, что ответить на каждый за три часа - столько времени длился эфир, невозможно, однако заверил, что каждый обратившийся получит не просто формальный ответ от чиновников, каждый вопрос будет проработан властями региона, на каждый последует реакция и решение проблемы.