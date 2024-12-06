33 украинских дрона уничтожили над четырьмя регионами РФ прошедшей ночью

33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщает Министерство обороны.

Четырнадцать дронов перехватили над Воронежской областью, одиннадцать - над Курской областью, семь – над Белгородской и один – над Крымом.

В Черном море уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые следовали к Крымскому полуострову.

Российские вооруженные силы продолжают разгром формирований вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области.

Как сообщают "Известия", противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) уничтожили ретранслятор пункта управления дронов ВСУ. Операторы БПЛА зафиксировали, что на вышке связи на острове Первомайский в Днепровском лимане устанавливают ретранслятор для увеличения зоны полета вражеских БПЛА и пункт управления беспилотниками.

После поражения вражеской цели расчет ПТРК сменил позицию во избежание ответного огня со стороны украинских подразделений.