Производители уведомили о повышении цен на колбасу

Торговые сети в России начали получать уведомления от крупных производителей колбас и сосисок о повышении отпускных.

По словам источников среди ритейлеров, с 2025 года подорожает продукция федеральных производителей. С февраля на 10% увеличится стоимость продукции "Черкизово", "Атяшево" (ГК "Талина") и "Новой столицы" (бренд "Егорьевская"). Великолукский мясокомбинат сообщил розничным сетям об увеличении стоимости колбасы и сосисок на 7%.

В течение текущего года в этой категории серьезной инфляции не было, это первое повышение стоимости продукции крупными федеральными производителями с 2023 года. Повышение может отразиться на стоимости колбасной продукции на полках магазинов, сообщают "Ведомости".

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку после информации о повышении со стороны производителей цен на молоко.