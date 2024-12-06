Лавров не исключил начало мирных переговоров без снятия антироссийских санкций

Несмотря на то, что многие в России хотели бы сделать условием для мирных переговоров снятие санкций, в этом нет необходимости.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил министр иностранных дел РФ Сергей Ларов. По его словам, введенные западными странами ограничительные меры научили Москву рассчитывать только на себя и дружественные страны.

"Но вы знаете, все что нас не убивает, делает нас сильнее. Они никогда не убьют нас. И это делает нас сильнее",— заявил дипломат.

Глава МИД считает рациональным сотрудничество с государствами, которые "не смешивают экономические интересы и отношения", "особенно политику".

Ранее в НАТО заявили, что переговоры по конфликту на Украине должны начаться в ближайшее время.