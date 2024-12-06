Минтранс: опоздавшим на авиарейс пассажирам разрешат воспользоваться обратным билетом

Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом.

Как сообщает Минтранс, такая мера начнет действовать с сентября 2025 года. Там напомнили, что в настоящее время если пассажир купил билет "туда-обратно" и опоздал на рейс, то авиаперевозчики могут аннулировать весь заказ. Со следующего года это станет невозможным.

Кроме того, размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий будет ограничен только фактическими расходами перевозчика.

Также, Министерство транспорта России предлагает ужесточить требования к рассадке пассажиров с детьми.