ЦБ РФ: Чистая прибыль банков по итогам года может достичь 3,8 трлн рублей

Банковский сектор России по итогам 2024 года может заработать от 3,5 трлн до 3,8 трлн руб. чистой прибыли.

Об этом говорится в базовом прогнозе Центробанка РФ. Фактическое значение чистой прибыли за девять месяцев, с корректировкой на дивиденды от дочерних банков и на перераспределение доходов внутри банковской группы, составило 2,7 трлн руб.

Прибыль банковского сектора в предстоящем году может оказаться ниже уровней 2023–2024 гг. из-за влияния роста кредитных рисков и снижения маржи. Речь идет о сумме от 2,7 трлн до 3,2 трлн руб., прогнозирует регулятор.

Напомним, в России могут ввести налог на сверхприбыль банков. Предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога.