Россиян предупредили о схеме мошенников с доставкой цветов

Аферисты в России начали работать по новой схеме с "бесплатной" доставкой цветов от курьера.

Как заявил врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Москве Владимир Прасолов, курьер приезжает, доставляет букет, который никто не заказывал. Человек этому радуется, однако на следующий день поступает звонок из службы доставки.

Звонивший просит сообщить код с подтверждением того, что заказ якобы получен, однако это идентификационные цифры для подтверждения финансовых операций.

Ранее стало известно, что о новых схемах мошенничества россиянам будут сообщать через "Госуслуги".