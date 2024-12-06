Хинштейн стал врио губернатора Курской области

Глава государства Владимир Путин принял отставку главы Курской области Алексея Смирнова.

Врио губернатора назначен депутат Госдумы Александр Хинштейн, следует из указа на сайте Кремля.

Незадолго до этого президент провел встречу с Хинштейном. По словам российского лидера, в Курской области востребовано кризисное управление, а после освобождения территории надо будет многое сделать для ее восстановления.

Хинштейн сообщил о готовности возглавить Курскую область и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие.