Госкомпании обяжут закупать ПО российских разработчиков

Минцифры хочет обязать госкомпании России закупать программное обеспечение отечественных разработчиков.

В настоящее время рассматриваются такие параметры для разработчиков, как наличие регистрации в реестре отечественного ПО и выручка от 1 до 4 млрд руб. в год. Мера направлена на поддержание российских разработчиков. Сейчас госкомпании неохотно покупают решения малых и средних предприятий, так как им бывает проще дублировать существующие продукты.

Как заявил исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин, "действующие сегодня рекомендации для госкомпаний об ограничении собственной разработки дублирующих решений в объеме 30% от IT-бюджета являются достаточно действенным механизмом повышения спроса на тиражируемые отечественные продукты", сообщает "Коммерсант".

Напомним, несмотря на масштабные инвестиций в отечественное программное обеспечение, 75% ИT-решений в российских компаниях по-прежнему остаются зарубежными. Об этом сообщает Angara Security.