Силуанов: Причина ситуации с рублем связана с санкциями против "Газпромбанка"

Ситуация с курсом рубля связана с введением санкций против "Газпромбанка".

Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, отечественные участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Министр указал, что ситуация стабилизируется через одну-две недели, сообщает РИА "Новости".

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, в последние дни рубль начал укрепляться. Российская национальная валюта находит точку равновесия. Отмечается, что предпосылок для дальнейшего ослабления рубля нет, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России надеется на возвращение курса доллара к средним значениям в пределах 96–97 руб.