МИД России: генконсульство в Санкт-Петербурге будет закрыто

МИД России уведомил Польшу о закрытии генконсульства этой страны в Санкт-Петербурге.

Это станет ответной мерой на закрытие 30 ноября польскими властями российского генконсульства в Познани, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Кроме того, руководствуясь принципом взаимности, persona non grata объявлены три польских дипломата, работающих в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию РФ до 10 января 2025 года.

Министерство отметило, что польские власти в последние годы открыто заявляют о необходимости нанести Москве "стратегическое поражение", а закрытие генконсульства России в Познани стало одним из проявлений этого антироссийского курса.

Ранее Польша начала строить линию укреплений на границе с Россией.