Сечин считает приемлемой стоимость нефти Urals в $45–50 в среднесрочной перспективе

Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин назвал приемлемой для формирования российского бюджета стоимость нефти марки Urals в $45–50, а Brent — $60–65 за баррель.

"Будет цена выше — хорошо", — заявил он. Сечин указал, что готовиться нужно к более взвешенным решениям.

Также глава компании отметил, что в 2026 году "Роснефть" запланировала первый этап ввода проекта "Восток Ойл". "Поэтому тревожиться не надо, мы готовы обеспечить стабильность и энергобезопасность", — добавил Сечин, сообщает "Интерфакс".