В День святой Екатерины в столице Урала пройдет масштабный крестный ход

Тысячи верующих пройдут крестным ходом в День святой Екатерины в столице Урала.

Екатеринбург готовится к празднованию Дня святой Екатерины, небесной покровительницы столицы Урала. В этот день, 7 декабря, в Свято-Троицком соборе пройдет Божественная литургия, которую возглавит Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений.

Служба начнется в 9:00, а уже в 11:30 тысячи православных верующих пройдут крестным ходом и пронесут мощи святой Екатерины до часовни в самом центре города. Присоединиться к празднованию может любой желающий. Традиционно, празднование Дня святой Екатерины поддерживает Фонд святой Екатерины.

«Есть города, поселки, деревни, названия которых не носят на себе имен святых. Наш же город удостоился имени прекрасной и удивительной святой – святой Великомученицы Екатерины Александрийской. Я бы хотел всех вас в день небесной покровительницы прийти в храм, пройти вместе с нашей паствой крестным ходом. Я точно по опыту знаю, что ни одно прошение, которое искренне от сердца обращено к ней не бывает не услышанным. Я прошу всех вас собраться и вместе одним сердцем и одними устами обратиться к святой Екатерине. Пусть она хранит нас и наш город на многие благие лета», - обратился к верующим Владыка Евгений в преддверии праздника.