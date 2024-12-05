06 Декабря 2024
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В День святой Екатерины в столице Урала пройдет масштабный крестный ход

Тысячи верующих пройдут крестным ходом в День святой Екатерины в столице Урала.

Екатеринбург готовится к празднованию Дня святой Екатерины, небесной покровительницы столицы Урала. В этот день, 7 декабря, в Свято-Троицком соборе пройдет Божественная литургия, которую возглавит Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений.

Служба начнется в 9:00, а уже в 11:30 тысячи православных верующих пройдут крестным ходом и пронесут мощи святой Екатерины до часовни в самом центре города. Присоединиться к празднованию может любой желающий. Традиционно, празднование Дня святой Екатерины поддерживает Фонд святой Екатерины.

Одна из икон святой Екатерины из коллекции Андрея Симановского, представленная Фондом святой Екатерины на выставке ИННОПРОМ(2024)|Фото: Накануне.RU

«Есть города, поселки, деревни, названия которых не носят на себе имен святых. Наш же город удостоился имени прекрасной и удивительной святой – святой Великомученицы Екатерины Александрийской. Я бы хотел всех вас в день небесной покровительницы прийти в храм, пройти вместе с нашей паствой крестным ходом. Я точно по опыту знаю, что ни одно прошение, которое искренне от сердца обращено к ней не бывает не услышанным. Я прошу всех вас собраться и вместе одним сердцем и одними устами обратиться к святой Екатерине. Пусть она хранит нас и наш город на многие благие лета», - обратился к верующим Владыка Евгений в преддверии праздника.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

Теги: крестный ход, день святой екатерины, фонд святой екатерины


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