Путин пообещал помочь волонтерам с устройством детей, вывезенных из прифронтовой зоны

Президент России Владимир Путин пообещал помочь волонтерам, занимающимся вывозом детей из прифронтовой зоны на безопасные территории. Такое обещание он дал волонтеру Юрию Мезинову во время форума гражданского участия "Мы вместе".

Мезинов рассказал президенту, как волонтеры находят детям гостевые семьи для временного размещения. Однако, по его словам, в этом деле необходима поддержка на государственном уровне. В качестве примера он привел учебные заведения, которые могли бы также принимать детей.

"Я переговорю обязательно и с регионами - там, где есть такие учебные заведения. Да и вообще в целом, чтобы регионы помогали, потому что, конечно, прежде всего регионы должны оказать поддержку, плечо подставить. Ну и с Минобороны тоже поговорю", - пообещал глава государства.